Hentbol: Erkekler Avrupa Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hentbol: Erkekler Avrupa Ligi

Hentbol: Erkekler Avrupa Ligi
Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçında Spor Toto, Alman ekibi Rhein-Neckar Löwen'e 38-22 yenildi.

Hentbol Erkekler Avrupa Ligi 1. eleme turu ilk maçında Spor Toto, Alman ekibi Rhein-Neckar Löwen'e 38-22 yenildi.

Almanya'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ise Rhein-Neckar Löwen'in 18-9 üstünlüğüyle tamamlandı.

İki takımın anlaşması gereği rövanş karşılaşması da yarın yine Almanya'da yapılacak.

Östringen Spor Salonu'ndaki rövanş mücadelesi, TSİ 16.00'da başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamid Karzai Fahrettin Koca Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Deniz Akkaya Mesut Akusta Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Mesut Özil Arda Güler Fatih Terim Enner Valencia
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Hentbol: Erkekler Avrupa Ligi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.8.2021 20:47:30. #1.15#

title