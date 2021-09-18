Hentbol: Erkekler Avrupa Kupası
AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-Up'a konuk olan Beykoz Belediyespor, 33-30 yenilmesine rağmen 2. tura yükseldi.
Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-Up'a konuk olan Beykoz Belediyespor, 33-30 yenilmesine rağmen 2. tura yükseldi.
Angelslo Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi ekip 17-14 üstün tamamladı.
İkinci yarıda dengeli oyun sürdü ve Hollanda temsilcisi mücadeleden 33-30 galip ayrıldı.
İlk maçı 9 farkla 32-23 kazanan Beykoz Belediyespor, adını 2. tura yazdırdı.
AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri