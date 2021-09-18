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Hentbol: Erkekler Avrupa Kupası

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Hentbol: Erkekler Avrupa Kupası

Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-Up'a konuk olan Beykoz Belediyespor, 33-30 yenilmesine rağmen 2. tura yükseldi.

Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. tur rövanş maçında Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-Up'a konuk olan Beykoz Belediyespor, 33-30 yenilmesine rağmen 2. tura yükseldi.

Angelslo Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi ekip 17-14 üstün tamamladı.

İkinci yarıda dengeli oyun sürdü ve Hollanda temsilcisi mücadeleden 33-30 galip ayrıldı.

İlk maçı 9 farkla 32-23 kazanan Beykoz Belediyespor, adını 2. tura yazdırdı.

AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri
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