Hentbol: Erkekler Avrupa Kupası
Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. Tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-up ekibini 32-23 yendi.
Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. Tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-up ekibini 32-23 yendi.
Recep Şahin Köktürk Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Beykoz Belediyespor, mücadelenin ilk yarısını 15-14 üstün tamamladı.
İkinci yarıda farkı açan Beykoz Belediyespor, sahadan 32-23 galip ayrıldı.
Müsabakanın rövanşı 18 Eylül Cumartesi günü Hollanda'da oynanacak.
AA / Süha Gür - Spor Haberleri