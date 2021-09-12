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Hentbol: Erkekler Avrupa Kupası

AA / Süha Gür - Haberler | Spor
Hentbol: Erkekler Avrupa Kupası

Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. Tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-up ekibini 32-23 yendi.

Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. Tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, sahasında Hollanda temsilcisi JD Techniek Hurry-up ekibini 32-23 yendi.

Recep Şahin Köktürk Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Beykoz Belediyespor, mücadelenin ilk yarısını 15-14 üstün tamamladı.

İkinci yarıda farkı açan Beykoz Belediyespor, sahadan 32-23 galip ayrıldı.

Müsabakanın rövanşı 18 Eylül Cumartesi günü Hollanda'da oynanacak.

AA / Süha Gür - Spor Haberleri
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