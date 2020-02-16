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Hentbol: Erkekler Avrupa Challenge Kupası

Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası son 16 turu ikinci maçında, İzlanda ekibi Valur'a 31-30 mağlup oldu.

16.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:10
Hentbol: Erkekler Avrupa Challenge Kupası

Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Challenge Kupası son 16 turu ikinci maçında, ekibi Valur'a 31-30 mağlup oldu.

İstanbul'da Recep Şahin Köktürk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 15-15'lik eşitlikle tamamlandı. Son bölümüne 30-30'luk eşitlikle girilen maçı İzlanda temsilcisi kazanmayı başardı.

Dün oynanan ilk maçı da 26-25 kazanan Valur, kupada adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu arada, son 16 turundaki Beykoz Belediyespor-Valur eşleşmesinde, takımların anlaşmasıyla iki maç da İstanbul'da yapıldı.

Kaynak: AA
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