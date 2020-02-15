Hentbol: Erkekler Avrupa Challenge Kupası
Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında, İzlanda ekibi Valur'a 26-25 mağlup oldu.
15.02.2020 18:00 | Son Güncelleme: 15.02.2020 18:00
Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında, İzlanda ekibi Valur'a 26-25 mağlup oldu.
Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 12-10 önde kapatan Beykoz Belediyespor, salondan 26-25 mağlup ayrıldı.
Bu mücadelenin rövanşı takımlar arasındaki anlaşma gereği yarın yine Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda saat 16.00'da oynanacak.
Kaynak: AA
HABER YORUMLARI