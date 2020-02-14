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Hentbol: Erkekler Avrupa Challenge Kupası

Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İzlanda'nın Valur ekibini ağırlayacak.

14.02.2020 10:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:00
Hentbol: Erkekler Avrupa Challenge Kupası

Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Challenge Kupası son 16 turu ilk maçında yarın 'nın Valur ekibini ağırlayacak.

Recep Şahin Köktürk Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Takımlar arasındaki anlaşma gereği rövanş maçı da 16 Şubat Pazar günü aynı salonda ve saatte oynanacak.

Her iki müsabakayı Kosovalı hakemler Ilir Bytyqi ve Syart Kasapi yönetecek.

Kaynak: AA
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