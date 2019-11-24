Hentbol: Erkekler Avrupa Challenge Kupası
Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Litvanya temsilcisi Granitas-Karys, Beykoz Belediyespor'u 34-29 mağlup etti.
24.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:10
Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Litvanya temsilcisi Granitas-Karys, Beykoz Belediyespor'u 34-29 mağlup etti.
Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda oynanan maçta Litvanya ekibi galip gelirken, dün oynanan ilk karşılaşmayı 37-22 kazanan Beykoz Belediyespor, bir üst tura yükseldi.
Kaynak: AA