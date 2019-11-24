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Hentbol: Erkekler Avrupa Challenge Kupası

Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Litvanya temsilcisi Granitas-Karys, Beykoz Belediyespor'u 34-29 mağlup etti.

24.11.2019 19:10 | Son Güncelleme: 24.11.2019 19:10
Hentbol: Erkekler Avrupa Challenge Kupası

Hentbolda Erkekler Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında temsilcisi Granitas-Karys, Belediyespor'u 34-29 mağlup etti.

Recep Şahin Köktürk Salonu'nda oynanan maçta Litvanya ekibi galip gelirken, dün oynanan ilk karşılaşmayı 37-22 kazanan Beykoz Belediyespor, bir üst tura yükseldi.

Kaynak: AA
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