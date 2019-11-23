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Hentbol: Erkekler Avrupa Challenge Kupası

Hentbolda Erkekler Avrupa Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Beykoz Belediyespor, Litvanya temsilcisi Granitas-Karys'ı 37-22 mağlup etti.

23.11.2019 18:54 | Son Güncelleme: 23.11.2019 18:54
Hentbol: Erkekler Avrupa Challenge Kupası

Hentbolda Erkekler Challenge Kupası 3. tur ilk maçında Belediyespor, Litvanya temsilcisi Granitas-Karys'ı 37-22 mağlup etti.

Recep Şahin Köktürk Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-15 önde tamamlayan Beykoz Belediyespor, karşılaşmayı da 37-22 kazandı.

İki takım arasındaki rövanş maçı, yarın yine aynı salonda saat 17.00'de oynanacak.

Kaynak: AA
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