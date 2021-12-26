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Hentbol Erkekler 2. Ligi 2. hafta maç sonuçları tamamlandı

Hentbol Erkekler 2. Ligi 2. hafta maç sonuçları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hentbol Erkekler 2. Ligi 1. hafta içi maçları 25 ve 26 Aralık 2021 tarihlerinde oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı.

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SAKARYA (İHA) - Hentbol Erkekler 2. Ligi 1. hafta içi maçları 25 ve 26 Aralık 2021 tarihlerinde oynanan karşılaşmalar ile tamamlandı. Ligde 3. hafta karşılaşmaları 1 ve 2 Ocak 2021 tarihlerinde oynanacak.

Hentbol Erkekler 2. Lig'de 2. hafta oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

A Grubu

Sakarya B. Bld 34 - 21 Sancaktepe Bld.

Karagümrük Hentbol 31 - 40 1954 Hendek Spor

Pendik Hentbol 41 - 31 Bartın Gençlik

B Grubu

Beşevler Gençlik 32 - 30 Bilecik GSK

Karabağlar Atatürk TML 23 - 33 Dikili Bld

C Grubu

Konya B. Bld. 30 - 29 Everest Yapı Yenidoğan

Eskişehirh Büyükşehir 27 - 21 Burdur GSK

D Grubu

Sarıçam Bld 30 - 38 Yozgat Bld Bozok Hentbol

Gaziantep Hentbol 21 - 23 İdmanyurdu HSK

E Grubu

İnebolu 27 - 23 Amasya 1957 Suluova

F Grubu

Karşıyaka İÖO 36 - 40 Elazığ Gençlikspor

Van Erek Beş Yıldız 25 - 30 Kızıltepe Spor Lisesi - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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