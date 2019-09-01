Hentbol: EHF Kupası - CIP Travel Antalyaspor: 24 - Dobrogea Sud Constanta: 24
CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur ilk maçında Romanya temsilcisi Dobrogea Sud Constanta ile 24-24 berabere kaldı.
CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur ilk maçında Romanya temsilcisi Dobrogea Sud Constanta ile 24-24 berabere kaldı.
Müsabakanın ilk devresi oldukça çekişmeli geçerken, ev sahibi ekip devreye 13-11 skor üstünlüğüyle girdi.
İkinci devre üstünlüğünü koruyamayan CIP Travel Antalyaspor, maçtan 24-24 beraberlikle ayrıldı.
Rövanş karşılaşması 8 Eylül Pazar günü saat 18: 00'de Köstence Spor Salonu'nda oynanacak.