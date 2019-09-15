Hentbol: EHF Kupası

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur rövanş maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile 24-24 berabere kaldı ve elendi.

15.09.2019 17:50
Hentbol: EHF Kupası

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur rövanş maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile 24-24 berabere kaldı ve elendi.

Veria kentindeki Filippio Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yunan ekibi, ilk yarıyı 13-11 önde tamamladı.

İki takım arasında aynı kentte oynanan ilk maçı 32-25 kaybeden Muratpaşa Belediyespor, organizasyona veda etti.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.