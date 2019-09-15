Hentbol: EHF Kupası
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur rövanş maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile 24-24 berabere kaldı ve elendi.
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur rövanş maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile 24-24 berabere kaldı ve elendi.
Veria kentindeki Filippio Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yunan ekibi, ilk yarıyı 13-11 önde tamamladı.
İki takım arasında aynı kentte oynanan ilk maçı 32-25 kaybeden Muratpaşa Belediyespor, organizasyona veda etti.