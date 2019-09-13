Hentbol: EHF Kupası

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK'a 32-25 yenildi.

13.09.2019 20:40
Hentbol: EHF Kupası

Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK'a 32-25 yenildi.

Veria kentindeki Filippio Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yunan ekibi, ilk yarıyı da 19-10 önde tamamladı.

Karşılaşmanın rövanşı 15 Eylül Pazar günü aynı salonda oynanacak.

Kaynak: AA
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