Hentbol: EHF Kupası
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK'a 32-25 yenildi.
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 1. tur ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi PAOK'a 32-25 yenildi.
Veria kentindeki Filippio Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Yunan ekibi, ilk yarıyı da 19-10 önde tamamladı.
Karşılaşmanın rövanşı 15 Eylül Pazar günü aynı salonda oynanacak.