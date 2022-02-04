Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi
AA, Fatih Çakmak - Spor
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Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki 12. maçında yarın deplasmanda Slovenya'nın Krim Mercator takımıyla karşılaşacak.
Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki 12. maçında yarın deplasmanda Slovenya'nın Krim Mercator takımıyla karşılaşacak.
Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Arena Stozice Salonu'ndaki maç TSİ 18.00'de başlayacak.
Kastamonu Belediyespor, B Grubu'nda 11. maçında konuk ettiği İsveç'in Savehof takımına 29-26 yenilmişti.
Grupta galibiyeti bulunmayan Kastamonu Belediyespor, 8. ve son sırada yer alırken, Krim Mercator ise 5 puanla 7. sırada yer alıyor.
AA / Fatih Çakmak - Spor