Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi - Haberler
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Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki 10. maçında konuk ettiği Norveç'in Vipers Kristiansand takımına 35-24 yenildi.

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki 10. maçında konuk ettiği Norveç'in Vipers Kristiansand takımına 35-24 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da Norveç temsilcisinin 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kastamonu Belediyespor'un galibiyetinin bulunmadığı grupta Vipers Kristiansand 11 maçta 8 galibiyet aldı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri

Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi, Hentbol, Norveç, Güncel, Haber

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