Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki 10. maçında konuk ettiği Norveç'in Vipers Kristiansand takımına 35-24 yenildi.
Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki 10. maçında konuk ettiği Norveç'in Vipers Kristiansand takımına 35-24 yenildi.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da Norveç temsilcisinin 18-12 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kastamonu Belediyespor'un galibiyetinin bulunmadığı grupta Vipers Kristiansand 11 maçta 8 galibiyet aldı.
AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri