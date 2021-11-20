Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Spor
Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki sekizinci maçında konuk ettiği Macaristan'ın Györi Audi ETO takımına 38-22 yenildi.
Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki sekizinci maçında konuk ettiği Macaristan'ın Györi Audi ETO takımına 38-22 yenildi.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da Macaristan temsilcisinin 19-9 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kastamonu Belediyespor'un galibiyetinin bulunmadığı grupta Györi Audi ETO, 8'de 8 yaptı.
??Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında derbi heyecanı yaşanacak #GSvFB— Haberler (@Haberler) November 20, 2021
??? #Galatasaray - #Fenerbahçe
??21 Kasım 2021 / Pazar
?19.00
?Sizce, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi nasıl sonuçlanır?
AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor Haberleri
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