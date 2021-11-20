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Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Spor
Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki sekizinci maçında konuk ettiği Macaristan'ın Györi Audi ETO takımına 38-22 yenildi.

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Kastamonu Belediyespor, B Grubu'ndaki sekizinci maçında konuk ettiği Macaristan'ın Györi Audi ETO takımına 38-22 yenildi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı da Macaristan temsilcisinin 19-9 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kastamonu Belediyespor'un galibiyetinin bulunmadığı grupta Györi Audi ETO, 8'de 8 yaptı.

AA / Bilal Kahyaoğlu - Spor Haberleri

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