Hentbol: EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Spor
Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Kastamonu Belediyespor, Danimarka'nın Odense Handbold takımına 25-31 mağlup oldu.
Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında Kastamonu Belediyespor, Danimarka'nın Odense Handbold takımına 25-31 mağlup oldu.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı 11-15 Odense Handbold'un üstünlüğüyle sona erdi.
Çekişmenin son dakikaya kadar sürdüğü karşılaşmada Kastamonu Belediyespor, Odense Handbold'a 25-31 yenildi.
AA / Muhammed Kaygın - Spor Haberleri