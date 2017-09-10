Hentbol: Ehf Kadınlar Şampiyonlar Ligi

Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi ön eleme turu 1. Grup'taki ikinci ve son maçında Belarus temsilcisi Gomel'e 29-28 yenildi.



Norveç'in Kristiansand kentinde oynanan maçın ilk yarısı 13-13 eşitlikle tamamlandı.



Kastamonu Belediyespor, iki maçını da kaybederek grubu 4. sırada tamamladı. EHF Şampiyonlar Ligi'nden elenen Kastamonu Belediyespor, yoluna EHF Kupası 2. turundan itibaren devam edecek.