Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi
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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

21.02.2021 21:03 | Son Güncelleme: 21.02.2021 21:06
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, Fransa'nın Nantes Atlantique takımına 29-25 yenildi.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, Fransa'nın Nantes Atlantique takımına 29-25 yenildi. Grubu son sırada tamamlayan Kastamonu Belediyespor, kupaya veda etti.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi Kastamonu Belediyespor, 15-12 önde bitirdi.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyamayan Kastamonu Belediyespor 29-25 yenilerek EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nu son sırada tamamladı. Kastamonu Belediyespor bu yenilgiyle EHF Avrupa Ligi'nden elendi.

Karşılaşmayı, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro da izledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Kahyaoğlu

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