Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi
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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

15.02.2021 21:23 | Son Güncelleme: 15.02.2021 21:26
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Polonya'nın MKS Perla takımına 35-26 yenildi.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Polonya'nın MKS Perla takımına 35-26 yenildi.

Lublin kentindeki Globus Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 18-9 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Polonya ekibi, karşılaşmayı 35-26 kazandı.

İlk maçta rakibiyle 20-20 berabere kalan Kastamonu Belediyespor, gruptaki beşinci haftada ikinci yenilgisini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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