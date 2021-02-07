Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

07.02.2021 17:07 | Son Güncelleme: 07.02.2021 17:10
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın Lada takımını 29-27 mağlup etti.

Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nda Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Rusya'nın Lada takımını 29-27 mağlup etti.

USK Olimp Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısını Kastamonu Belediyespor 14-13 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Kastamonu ekibi, çekişmenin son ana kadar sürdüğü karşılaşmayı 29-27 kazandı.

Kastamonu Belediyespor, gruptaki dördüncü maçında ikinci galibiyetini elde etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Çiğdem Karaaslan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Serdar Aziz Deniz Türüç Fatih Terim Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Bursa Derbi Kadıköy Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Ligi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 17:10:32. #1.16#
title