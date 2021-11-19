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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

AA / Halil İbrahim Avşar - Haberler | Spor
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında İsveç'in Kristianstad ekibine 35-21 yenildi.

Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında İsveç'in Kristianstad ekibine 35-21 yenildi.

Kristianstad kentinde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı ise 19-8 İsveç temsilcisinin üstünlüğüyle sona erdi.

İki takımın anlaşması gereği dün yine İsveç'te yapılan ilk maçı 28-23 kaybeden Yenimahelle Belediyespor, böylece organizasyona veda etti.

10 golle ilk maçın en skorer oyuncusu olan Beyza Karaçam, rövanş mücadelesinde de 8 golle öne çıktı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor Haberleri

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