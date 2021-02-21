Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
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Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

21.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 21.02.2021 18:52
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Bodrum Binnaz KarakayaHakemler: Edin Kulovic, Vedad Skaljic (Bosna Hersek)Yalıkavakspor: Sevilay İmamoğlu Öcal (Esma Adnar, Çağrı Çinkan), Nurşah Sancak 3, Zehra Oğuz, Yeliz Özel 3, Yeliz Yılmaz 2, Buket Yılmaz 2, Cansu Piren, Demet Sonkaya, Fatma Gül Sakızcan 5, Yasemin Şahin 10,...

Salon: Bodrum Binnaz Karakaya

Hakemler: Edin Kulovic, Vedad Skaljic (Bosna Hersek)

Yalıkavakspor: Sevilay İmamoğlu Öcal (Esma Adnar, Çağrı Çinkan), Nurşah Sancak 3, Zehra Oğuz, Yeliz Özel 3, Yeliz Yılmaz 2, Buket Yılmaz 2, Cansu Piren, Demet Sonkaya, Fatma Gül Sakızcan 5, Yasemin Şahin 10, Carneiro 2, İlke Yıldız, Edanur Arslan, Kübra Yılmaz 1

Rocasa Gran Canaria: Sanchez (Gimenez, Delgado) Falcon Gonzalez 2, Grosso Gonzalez, Risco 1, Montserrat 2, Zygoura 1, Santome 3, Rodriıguez 3, Hernandez 5, Costa 4, Cabezudo 4, Muzuki, Padron

İlk yarı: 16-12

İki dakika cezası alanlar: Yeliz Özel, Yeliz Yılmaz (2), Fatma Gül Sakızcan, Kübra Yılmaz (Yalıkavakspor), Santome (Rocasa Gran Canaria)

MUĞLA (AA) EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın çeyrek final turunda Yalıkavakspor, İspanya'nın Rocasa Gran Canaria takımını 28-25 yenerek yarı finale yükseldi.

Bodrum Binnaz Karakaya Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını da ev sahibi ekip 16-12 önde tamamladı.

Maç sonunda Yalıkavaksporlu oyuncular yarı finale yükselmenin sevincini yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman URAS

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