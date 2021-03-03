Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi
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Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi

03.03.2021 00:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 00:34
Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında İsveç ekibi Alingsas'a 30-29 yenildi.

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında İsveç ekibi Alingsas'a 30-29 yenildi.

Tur atlama şansı kalmayan Beşiktaş, Alingsas kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-14 önde bitirdi.

Oynadığı 10 karşılaşmayı da kaybeden siyah-beyazlılar, grubu son sırada, 3 galibiyeti bulunan Alingsas ise 5. sırada tamamladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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