Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi
03.03.2021 00:31 | Son Güncelleme: 03.03.2021 00:34
Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında İsveç ekibi Alingsas'a 30-29 yenildi.
Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu'ndaki son maçında İsveç ekibi Alingsas'a 30-29 yenildi.
Tur atlama şansı kalmayan Beşiktaş, Alingsas kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-14 önde bitirdi.
Oynadığı 10 karşılaşmayı da kaybeden siyah-beyazlılar, grubu son sırada, 3 galibiyeti bulunan Alingsas ise 5. sırada tamamladı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer