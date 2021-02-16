Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu'nun 8. hafta maçında Hırvatistan temsilcisi Nexe'ye 31-25 yenildi.

Nasice kentinde oynanan maçın ilk yarısını 14-10 geride kapatan siyah-beyazlı ekip, sahadan 31-25 mağlup ayrıldı.

Grupta son sırada bulunan Beşiktaş Aygaz, Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 8. maçını da kaybetti. Nexe ise 4. galibiyetini aldı.

Siyah-beyazlılar, 23 Şubat'taki 9. hafta maçında Fransa ekibi Montpellier'yi İstanbul'da ağırlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan