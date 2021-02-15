Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi
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Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi

15.02.2021 22:43 | Son Güncelleme: 15.02.2021 22:46
Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci hafta erteleme maçında Hırvatistan temsilcisi Nexe'ye 32-26 yenildi.

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci hafta erteleme maçında Hırvatistan temsilcisi Nexe'ye 32-26 yenildi.

Nasice kentinde oynanan maçın ilk yarısını 18-13 geride kapatan siyah-beyazlı ekip, sahadan 32-26 mağlup ayrıldı.

Grupta son sırada bulunan Beşiktaş Aygaz, Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 7. maçını da kaybetti. Nexe ise 3. galibiyetini aldı.

İki takımın karşılaşacağı gruptaki 8. hafta maçı, yarın yine Hırvatistan'da oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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