Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi
10.02.2021 00:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:22
Hentbol Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 6. maçında Beşiktaş Aygaz, deplasmanda Almanya'nın Magdeburg takımına 41-22 yenildi.
Hentbol Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 6. maçında Beşiktaş Aygaz, deplasmanda Almanya'nın Magdeburg takımına 41-22 yenildi.
Müsabakanın ilk yarısını da ev sahibi 21-11 üstün tamamladı.
Siyah-beyazlı ekip organizasyonda henüz galibiyet elde edemedi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul