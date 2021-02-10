Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi
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Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi

10.02.2021 00:19 | Son Güncelleme: 10.02.2021 00:22
Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Ligi

Hentbol Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 6. maçında Beşiktaş Aygaz, deplasmanda Almanya'nın Magdeburg takımına 41-22 yenildi.

Hentbol Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'ndaki 6. maçında Beşiktaş Aygaz, deplasmanda Almanya'nın Magdeburg takımına 41-22 yenildi.

Müsabakanın ilk yarısını da ev sahibi 21-11 üstün tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip organizasyonda henüz galibiyet elde edemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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