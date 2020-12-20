Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
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Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

20.12.2020 23:09 | Son Güncelleme: 20.12.2020 23:12
Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Sabbianco Anorthosis takımına 36-25 mağlup olarak elendi.

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Kıbrıs Rum Kesimi'nin Sabbianco Anorthosis takımına 36-25 mağlup olarak elendi.

Lefkoşa'daki Anorthosis Famagusta Sport Center'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısını, ev sahibi takım 15-14 önde tamamladı.

Üstünlüğünü ikinci yarıda da sürdüren Kıbrıs Rum Kesimi takımı, müsabakadan 36-25 galip ayrıldı.

İstanbul'da oynanan ilk maçı da 32-28 kazanan Sabbianco Anorthosis, son 16 turuna yükselen takım oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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