Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
20.12.2020 17:45 | Son Güncelleme: 20.12.2020 17:48
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanşında Spor Toto, deplasmanda Romanya ekibi CSM Bükreş'e 38-28 yenilerek elendi.
Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur rövanşında Spor Toto, deplasmanda Romanya ekibi CSM Bükreş'e 38-28 yenilerek elendi.
Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Polivalenta Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip, 19-11 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Romanya temsilcisi, sahadan 38-28 galip ayrıldı.
İlk maçı da 33-27 kazanan CSM Bükreş, son 16 turuna yükselen taraf oldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan