Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası
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Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

12.12.2020 18:37 | Son Güncelleme: 12.12.2020 18:40
Hentbol: EHF Erkekler Avrupa Kupası

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Tur mücadelesinin ilk maçında Spor Toto, sahasında Romanya ekibi CSM Bükreş'e 33-27 yenildi.

Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. Tur mücadelesinin ilk maçında Spor Toto, sahasında Romanya ekibi CSM Bükreş'e 33-27 yenildi.

THF Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 18-14 önde tamamladı. Üstünlüğünü ikinci yarıda da koruyan Romanya temsilcisi, sahadan 33-27 galip ayrılarak rövanş için avantaj yakaladı.

Bu karşılaşmanın rövanşı, 20 Aralık Pazar günü Romanya'nın başkenti Bükreş'de oynanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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