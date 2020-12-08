Hentbol: EHF Avrupa Ligi
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Hentbol: EHF Avrupa Ligi

08.12.2020 22:33 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:36
Hentbol: EHF Avrupa Ligi

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu maçında Rusya temsilcisi HC CSKA'ya 35-23 yenildi.

Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Avrupa Ligi C Grubu maçında Rusya temsilcisi HC CSKA'ya 35-23 yenildi.

Bahçelievler Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısını 17-11 geride kapatan siyah-beyazlı ekip, sahadan 35-23 mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde bu sezon çıktığı 5. maçından da mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, grupta son sırada bulunuyor. HC CSKA ise oynadığı 4 maçta 3 galibiyetini aldı.

İki takım arasında geçen hafta Rusya'da oynanan mücadeleyi HC CSKA 32-24 kazanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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