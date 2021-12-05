Hentbol: EHF Avrupa Kupası

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, hentbolda EHF Avrupa Kupası 3. tur rövanş maçında deplasmanda Belarus ekibi SKA Minsk'e 34-22 yenildi.

Uruchje Sport Palace'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 13-13 eşitlikle sona erdi.

Eşleşmenin ilk karşılaşmasında Süleyman Seba Salonu'nda rakibini 28-25 mağlup eden Beşiktaş, rövanşta ise rakibine 34-22 yenilerek kupaya veda etti.

Sizce, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon hangi takım şampiyon olur? — Haberler (@Haberler) December 5, 2021

#SüperLig 'de 5 haftadır kazanamayan Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile devam etme kararını doğru buluyor musunuz? #KASvBJK — Haberler (@Haberler) December 3, 2021

AA / Süha Gür - Spor Haberleri

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