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Hentbol: Avrupa Erkekler Şampiyonası finali

14. Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası'nı, Hırvatistan'ı 22-20 yenen İspanya kazandı.

26.01.2020 20:54 | Son Güncelleme: 26.01.2020 20:54
Hentbol: Avrupa Erkekler Şampiyonası finali

14. Erkekler Hentbol Şampiyonası'nı, Hırvatistan'ı 22-20 yenen kazandı.

İsveç, Avusturya ve Norveç'in ortak düzenlediği şampiyonanın finali, İsveç'in başkenti Stockholm'deki Tele2 Arena'da oynandı.

Mücadelenin ilk yarısını 12-11 önde bitiren İspanya, sahadan da 22-20 galip ayrıldı.

İspanya böylece 2018'den sonra bir kez daha şampiyon oldu.

Üçüncülük maçında ise Norveç, Slovenya'yı 28-20 mağlup etti.

Kaynak: AA
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