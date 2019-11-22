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Hentbol: Avrupa Challenge Kupası

Beykoz Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur ilk maçında yarın Litvanya'nın Granitas-Karys ekibini konuk edecek.

22.11.2019 09:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 09:50
Hentbol: Avrupa Challenge Kupası

Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Challenge Kupası 3. tur ilk maçında yarın 'nın Granitas-Karys ekibini konuk edecek.

Recep Şahin Köktürk Salonu'nun ev sahipliği yapacağı müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.

Takımlar arasındaki anlaşma gereği rövanş karşılaşması ise 24 Kasım Pazar günü aynı salonda ve saatte oynanacak. TRT Spor 2'den naklen yayımlanacak maçları Hırvat hakemler Ante Mikelic ile Petar Paradina yönetecek.

Kaynak: AA
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