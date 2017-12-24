Hentbol: Anadolu Yıldızlar Ligi

Malatya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Kız-Erkek Doğu Anadolu Grup Müsabakaları sona erdi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü tarafından Battalgazi Spor Salonu'nda düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Kız-Erkek Doğu Anadolu Grup Müsabakaları tamamlandı.



Müsabakalara Elazığ, Malatya, Ağrı, Tunceli, Muş, Iğdır, Bitlis ve Van illerinden 8 erkek ve kız takımı katıldı.



Oynanan maçlar sonunda kızlarda, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Muş, Iğdır ve erkeklerde de Elazığ, Van, Tunceli, Malatya, Bitlis ve Ağrı takımları, 13 Mart tarihinde Elazığ'da yapılacak çeyrek final müsabakalarında mücadele etme hakkı elde etti.



Hentbol İl Temsilcisi İlyas Yaşılak, müsabakalar sonunda çeyrek finale yükselen takımlara başarılar diledi.