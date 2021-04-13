SPOR Hentbol A Milli Takımı, Rusya'yı konuk edecek
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SPOR Hentbol A Milli Takımı, Rusya'yı konuk edecek

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SPOR Hentbol A Milli Takımı, Rusya'yı konuk edecekErkan ALTUNTAŞAKSARAY, (DHA)- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Rusya ile 16 Nisan'da Aksaray'da, rövanş maçını ise 20 Nisan'da Moskova'da karşılaşacak.

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SPOR Hentbol A Milli Takımı, Rusya'yı konuk edecek

Erkan ALTUNTAŞAKSARAY, (DHA)- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri Play-Off turunda Rusya ile 16 Nisan'da Aksaray'da, rövanş maçını ise 20 Nisan'da Moskova'da karşılaşacak.

Hazırlıklarını Aksaray Spor Salonu'nda günde çift idmanla sürdüren millilerde tek hedef Rusya ile oynayacakları maçları kazanarak, 1-19 Aralık'ta düzenlenecek, 2021 Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası'na katılabilmek.

Başantrenör Birol Ünsal, Aksaray'ın kendilerine uğurlu geldiğini belirterek, " Dünya şampiyonası elemelerinde Play-Off karşılaşmasında cuma günü Rusya'yı ağırlayacağız. Dünya şu an da zor şartlar altında bu sporu yapıyor. Bizde bunun zorluklarını yaşıyoruz. Rusya güçlü ve olimpiyat şampiyonu bir takım. Bizim hentbolumuzun ne durumda olduğunu göreceğimiz bir maç. Ülkemizin hentbol de gücünü ve kapasitesini hep beraber göreceğiz. Takımımız açısından iyi bir kamp dönemi geçiriyoruz. Her hangi bir sıkıntımız yok. Umarım iyi bir karşılaşma olur" diye konuştu.

Milli takımın 15 kişilik ekiple Aksaray'a geldiğini belirten Ünsal, şunları söyledi

'Covid-19 testi yaptırıp, cumartesi günü ilk antrenmanımızı yaptık. 16 Nisan günü Rusya ile maçımız var. 20 Nisan'da ise rövanşını Rusya'nın Moskova kentinde oynayacağız, tur atlayan takım dünya şampiyonasına katılacak. Milli takımda olmak her sporcu için çok büyük bir ayrıcalık. Bütün takım şu an da çok istekli. Zaten yıllardır birlikte oynayan genç ve iyi bir kadromuz var. Takımımız en iyi oyununu oynayacaklar diye düşünüyorum.'

Takım kaptanı Nurceren Akgün Göktepe ise, "Dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz. Aksaray çok alışık olduğumuz bir yer, daha önce milli maçlarımızı burada oynadık ve burayı çok seviyoruz. Önceki maçımızda tribün ambiyansı inanılmazdı. Ama bu yıl korona nedeniyle seyircisiz oynayacağız. Kamp ortamımız çok iyi gidiyor. Bu enerjimiz maçımızı da yansıyacak? diye konuştu.

SPOR Hentbol A Milli Takımı, Rusya'yı konuk edecek
SPOR Hentbol A Milli Takımı, Rusya'yı konuk edecek
SPOR Hentbol A Milli Takımı, Rusya'yı konuk edecek
SPOR Hentbol A Milli Takımı, Rusya'yı konuk edecek
SPOR Hentbol A Milli Takımı, Rusya'yı konuk edecek
SPOR Hentbol A Milli Takımı, Rusya'yı konuk edecek
SPOR Hentbol A Milli Takımı, Rusya'yı konuk edecek
SPOR Hentbol A Milli Takımı, Rusya'yı konuk edecek
SPOR Hentbol A Milli Takımı, Rusya'yı konuk edecek
SPOR Hentbol A Milli Takımı, Rusya'yı konuk edecek
SPOR Hentbol A Milli Takımı, Rusya'yı konuk edecek

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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