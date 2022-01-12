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Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri
AA / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 5. maçında deplasmanda Kosova'ya 26-24 yenildi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 5. maçında deplasmanda Kosova'ya 26-24 yenildi.

Kosova'nın başkenti Priştine'de Pallati Rinise dhe Sportif Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 13-13 beraberlikle tamamlayan ev sahibi ekip, karşılaşmayı ise 2 sayı farkla kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, grupta 5. maçında üçüncü yenilgisini aldı. Kosova ise 5. maçında ilk kez kazandı.

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AA / Fatih Gazioğlu - Spor Haberleri

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