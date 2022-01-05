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Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri

Hentbol: 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri
AA / Özgür Alantor - Haberler | Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 3. maçında Belçika'yı 30-25 yendi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2023 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 1. Grup'taki 3. maçında Belçika'yı 30-25 yendi.

Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını da ay-yıldızlı ekip 17 -14 önde tamamladı.

Müsabaka boyunca alkışlarıyla milli takımı destekleyen Kastamonulu spor severler, maça yoğun ilgi gösterdi.

AA / Özgür Alantor - Spor Haberleri

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