Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 29-22 yenildi.

Hafnarfjordur kentindeki Ithrottamidstod Hauka Asvellir Salonu'nda oynanan maçta ilk yarıyı İzlanda, 15-9 önde tamamladı.

Türkiye, ikinci yarıda skoru 21-18'e getirerek farkı 3'e kadar düşürse de son dakikalarda rakibinin bulduğu goller sonrasında maçı 29-22 kaybetti.

Rumen başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takım, gruptaki beşinci maçını 20 Nisan'da Kastamonu'da Sırbistan ile yapacak.

Milliler, grupta İzlanda ile yapılan son maçı 30-29 kazanmış, öncesinde oynanan Sırbistan (27-36) ve İsveç (23-31) karşılaşmalarını ise kaybetmişti.