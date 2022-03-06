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Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

AA, Fatih Erel - Spor
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Hentbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 29-22 yenildi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İzlanda'ya 29-22 yenildi.

Hafnarfjordur kentindeki Ithrottamidstod Hauka Asvellir Salonu'nda oynanan maçta ilk yarıyı İzlanda, 15-9 önde tamamladı.

Türkiye, ikinci yarıda skoru 21-18'e getirerek farkı 3'e kadar düşürse de son dakikalarda rakibinin bulduğu goller sonrasında maçı 29-22 kaybetti.

Rumen başantrenör Costica Buceschi yönetimindeki A Milli Takım, gruptaki beşinci maçını 20 Nisan'da Kastamonu'da Sırbistan ile yapacak.

Milliler, grupta İzlanda ile yapılan son maçı 30-29 kazanmış, öncesinde oynanan Sırbistan (27-36) ve İsveç (23-31) karşılaşmalarını ise kaybetmişti.

AA / Fatih Erel - Spor

Avrupa Şampiyonası, İzlanda, Hentbol, Milli, Spor, Haberler

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