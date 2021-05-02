Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya - Haberler | Spor

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Slovenya'ya 39-24 mağlup oldu.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Slovenya'ya 39-24 mağlup oldu.

Gruptan çıkma şansını daha önce kaybeden milli takım, altıncı maçından da yenilgiyle ayrılarak eleme grubunu puansız bitirdi.

Slovenya ise 9 puanla grup lideri olarak şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Karakaya

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