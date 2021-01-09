Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

09.01.2021 23:39 | Son Güncelleme: 09.01.2021 23:42
Hentbol: 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup maçında konuk olduğu Polonya'ya 35-24 yenildi.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup maçında konuk olduğu Polonya'ya 35-24 yenildi.

Plock kentindeki Orlen Arena'da oynanan 4. hafta karşılaşmasının ilk yarısını ev sahibi ekip, 16-12 önde tamamladı.

İkinci devrede farkı açan Polonya, mücadeleyi 35-24 kazanarak ikinci galibiyetini aldı.

İlk maçında deplasmanda Hollanda'ya 27-26 mağlup olan millilerin Slovenya ile yapması gereken ikinci karşılaşma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenmişti. Ay-yıldızlı ekip, üçüncü hafta maçında ise evinde Polonya'ya 29-24 yenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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