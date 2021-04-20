Hentbol: 2021 Kadınlar Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Elemeleri play-off turu ilk maçında 35-23 yenildiği Rusya ile oynadığı rövanşı da 45-24 kaybederek elendi.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Elemeleri play-off turu ilk maçında 35-23 yenildiği Rusya ile oynadığı rövanşı da 45-24 kaybederek elendi.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Dinamo Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresi de Rusya'nın 24-13 üstünlüğüyle tamamlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer