Hentbol: 2021 Dünya Erkekler Şampiyonası Avrupa Elemeleri
Salon: PorsukHakemler: Boris Mandak, Mario Rudinsky (Slovakya)Türkiye: Yunus Özmusul (Taner Günay), Alp Eren Pektaş 3, Onur Ersin 6, Ömer Ozan Arifoğlu 1, Doruk Pehlivan 11, Mehmet Demirezen 2, Görkem Biçer 6, Cemal Kütahya 4Estonya: Ots (Priskus), Jaanimaa 7, Patrail 7, Johannson 1, Sillaste...
Salon: Porsuk
Hakemler: Boris Mandak, Mario Rudinsky (Slovakya)
Türkiye: Yunus Özmusul (Taner Günay), Alp Eren Pektaş 3, Onur Ersin 6, Ömer Ozan Arifoğlu 1, Doruk Pehlivan 11, Mehmet Demirezen 2, Görkem Biçer 6, Cemal Kütahya 4
Estonya: Ots (Priskus), Jaanimaa 7, Patrail 7, Johannson 1, Sillaste 3, Rooba 7, Lees 1, Voika 2, Varul 1
İlk yarı: 18-14
Diskalifiye: Varul (Estonya)
İki dakika cezası alanlar: Cemal Kütahya (2), Ömer Ozan Arifoğlu (2), Onur Ersin, Mehmet Demirezen, Doruk Pehlivan, Uğur Erceylan (2) (Türkiye), Jaanimaa, Sillaste, Part (2), Johannson (Estonya)
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2021 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 4. Grup'taki ilk maçında Estonya'yı 33-29 mağlup etti.
Porsuk Spor Salonu'nda karşılıklı sayılarla geçen ilk yarının son dakikalarından üstünlüğünü ortaya koyan Türkiye, soyunma odasına 18-14 önde girdi.
Ay-yıldızlılar karşılaşmanın ikinci yarısında farkın kapanmasına izin vermeyerek maçı, 33-29 kazandı.