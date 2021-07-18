Hentbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası
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Hentbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası

Hentbol: 19 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Genç Milli Kadın Hentbol Takımı, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası klasman maçında Bulgaristan'ı 36-28 mağlup ederek beşinci oldu.

Genç Milli Kadın Hentbol Takımı, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası klasman maçında Bulgaristan'ı 36-28 mağlup ederek beşinci oldu.

Milliler, İtalya'da düzenlenen organizasyonun beşincilik müsabakasında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi.

Türkiye, ilk yarısını 19-13 üstün tamamladığı karşılaşmadan 36-28 galip ayrıldı ve şampiyonayı 5. tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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