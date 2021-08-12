Hentbol: 17 Yaş Kızlar Avrupa Şampiyonası
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Hentbol: 17 Yaş Kızlar Avrupa Şampiyonası

Hentbol: 17 Yaş Kızlar Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Yıldız Kız Milli Hentbol Takımı, 17 Yaş Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Belarus'u 27-16 yendi.

Yıldız Kız Milli Hentbol Takımı, 17 Yaş Avrupa Şampiyonası B Grubu'ndaki dördüncü ve son maçında Belarus'u 27-16 yendi.

Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenen şampiyonadaki dördüncü maçına çıkan milli takım, Belarus karşısında ilk yarıyı da 13-9 önde kapattı.

Gruptaki ilk iki maçını kaybeden ay-yıldızlı ekip, Belarus karşısında kazanarak üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Bu sonuçla B Grubu'nu 3. sırada bitiren ay-yıldızlılar yarı finale çıkamazken, 5-8.'lik maçları oynama hakkı elde etti. Milliler, A Grubu'nu 4. sırada bitirecek ekiple 14 Ağustos Cumartesi günü sıralama maçında karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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