Hentbol: 17 Yaş Kızlar Avrupa Şampiyonası
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Hentbol: 17 Yaş Kızlar Avrupa Şampiyonası

Hentbol: 17 Yaş Kızlar Avrupa Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Yıldız Kız Milli Hentbol Takımı, 17 Yaş Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda'ya 28-19 mağlup oldu.

Yıldız Kız Milli Hentbol Takımı, 17 Yaş Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda'ya 28-19 mağlup oldu.

Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenen şampiyonada milli takım, B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısını 14-10 önde kapatan İzlanda, maçı da 28-19 kazandı.

Gruptaki ikinci mağlubiyetini yaşayan milliler, yarın TSİ 15.00'te Letonya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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