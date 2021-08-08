Hentbol: 17 Yaş Kızlar Avrupa Şampiyonası
Yıldız Kız Milli Hentbol Takımı, 17 Yaş Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda'ya 28-19 mağlup oldu.
Yıldız Kız Milli Hentbol Takımı, 17 Yaş Avrupa Şampiyonası'nda İzlanda'ya 28-19 mağlup oldu.
Litvanya'nın Klaipeda şehrinde düzenlenen şampiyonada milli takım, B Grubu'ndaki ikinci maçında İzlanda ile karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısını 14-10 önde kapatan İzlanda, maçı da 28-19 kazandı.
Gruptaki ikinci mağlubiyetini yaşayan milliler, yarın TSİ 15.00'te Letonya ile karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz