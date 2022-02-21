Hentbol 1. Lig: Elazığ SYSK: 33 Oğuzeli HEM: 21

ELAZIĞ (İHA) - Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu'nun 13. haftasında Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK, evinde karşılaştığı Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi'ni farklı yendi.

Türkiye Kadınlar Hentbol 1. Lig A Grubu 13. hafta maçında Elazığ SYSK, evinde Gaziantep Oğuzeli HEM ile karşı karşıya geldi. Yakup Kılıç Spor Salonu'nda oynanan maçta baştan sona etkili olan Elazığ SYSK, devreye 16-10'luk üstünlükle girdi. İkinci yarıda da etkili olan sarı-siyahlılar parkeden 33-21'lik farklı galibiyetle ayrıldı. Elazığ Sosyal Yardımlaşma SK'da Gizem Dilek kaydettiği 8 golle galibiyette başrol oynadı.

Puanını 17'ye yükselten Elazığ ekibi gelecek hafta deplasmanda lider Mersin Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı - Spor