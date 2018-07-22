Henry Onyekuru Siftah Yaptı

Galatasaray'ın yeni transferi Henry Onyekuru, ikinci hazırlık maçında ilk golünü ağlara yollamayı başardı. PSV karşısında 67. dakikada Rodrigues'in yerine oyuna giren genç futbolcuyu Fatih Terim ikinci devrede sahaya sürdü. Onyekuru, Sinan Gümüş'ten aldığı pası iyi değerlendirdi ve plase bir vuruşla 69. dakikada ağları havalandırdı.

Kaptan Ryan Donk

Teknik direktör Fatih Terim, Valencia karşısında bazı tercihler yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, Serdar Aziz'den sonra Ahmet Çalık'ın da sakatlığı üzerine Maicon'un yanında Donk'u stopere çekti. Hollandalı futbolcu 62'de Selçuk çıkınca kaptanlık bandını da taktı.

Cengiz ve Albayrak'a büyük ilgi

Galatasaray'ın kamp yaptığı Montrö'ye önceki akşam gelen Başkan Mustafa Cengiz, 2. Başkan Abdurrahim Albayrak ile beraber dünkü Valencia maçını da izledi. Gerek Cengiz'e, gerek Albayrak'a gurbetçiler büyük ilgi gösterdi ve ikili ile bol bol fotoğraf çektirdi. Öte yandan Fribourg'daki mücadeleyi Türk ve İspanyol taraftarlar beraber izledi. Ancak devre arası bu birliktelik yerini kavgaya bıraktı. Polis bir İspanyol taraftarı dışarı çıkarmak zorunda kaldı.

İsviçre kampı bitti

Galatasaray'ın 2 haftalık İsviçre kampı dün sona erdi. Önce Zürih'te sonra Montrö'de yeni sezona hazırlanan sarı-kırmızılılarda, İstanbul'a döner dönmez futbolculara 2 gün izin verilecek. Galatasaray, 25 Temmuz Çarşamba günü Sakaryaspor'la rakip sahada bir hazırlık maçı yapacak.

Sakarya'da başlayıp Atina'da bitecek

Galatasaray 25-31 Temmuz 2018 tarihleri arasında oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Sarı-kırmızılılar Türkiye'ye döndükten sonra ilk olarak Sakaryaspor ile, 25 Temmuz saat 19.00'da Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Ardından Tunus ekibi Club Africian ile Tunus'un Rades kentinde 28 Temmuz'da karşılaşılacak. Sonrasındaysa rakip, Atina'da 31 Temmuz'da saat 20.00'de Yunanistan'ın AEK ekibi olacak.

İsviçre'deki gurbetçiler maçı izleyen Başkan Mustafa Cengiz ile 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'a büyük ilgi gösterdi. Seyirciler maç öncesinde ikiliye tezahüratta bulundu.

]

]

]

]