Galatasaray'ın Yıldızı Henry Onyekuru: Şampiyonlar Liginde Oynamak İçin Sabırsızlanıyorum

Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da sezon başında takıma katılan genç futbolcu Henry Onyekuru, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BENİM GOL ATMAMDAN DAHA ÖNEMLİ OLAN 3 PUAN ALMAMIZ"

Nijeryalı futbolcu, MKE Ankaragücü maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu ifade ederek, "Şu an için önemli olan gollerden ziyade 3 puana ulaşmak. Mücadelemiz ve takım gücümüz iyi. İyi çalışıyoruz. Hocamızın bana verdiği destek üst seviyede. Diğer taraftan takım arkadaşlarımız da aynı şekilde. Benim gol atmamdan ziyade ilk maçta alacağımız 3 puan daha da önemliydi onu aldığımız için de mutluyuz" şeklinde konuştu.

''TÜRKİYE LİGİ DAHA SERT''

Sarı-kırmızılılardan önce Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht'te forma giyen Nijeryalı futbolcu, Türkiye Liginde yapılan savunmanın daha sert olduğunu vurgulayarak, "Şu an için sağlıklı bir şekilde Belçika ile Türkiye ligini kıyaslamak olmaz. O maç içinde izlenimlerim var. Türkiye liginin daha sert olduğunu düşünüyorum. Tempo olarak da iyi buldum. Tempo olarak Belçika'dan daha yüksek diyebilirim" açıklamasını yaptı.

"EN BÜYÜK DİLEĞİM TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE KAZANMAK"

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon ilk kez Galatasaray taraftarı önünde oynayacağı Göztepe maçıyla ilgili de şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle en büyük dileğim bu hafta taraftarlarımızın önünde 3 puan alabilmek. Umarım 3 puanı alırız. Diğer taraftan tabii ki hep konuşuyorum. Aldığım bilgiler var. Onun için bir an önce pazar gününün gelmesini bekliyorum."

"MAKSİMUM GOL VE ASİST YAPMAK İSTİYORUM"

Onyekuru, bu sezon kaç gol hedeflediğini sorulması üzerine ise şu yanıtı verdi:

"Sayı olarak spesifik bir şey söylemek doğru olmaz. Ama takımıma hem gollerimle hem de asistlerimle maksimum yardımı yapmak istiyorum. Gomis'in de bana yardımları oluyor. Benimle devamlı konuşuyor. Mutlaka onun yardımları çok önemli takım arkadaşlarım ve onların yardımlarıyla beraber maksimum golü ve asisti yapmak istiyorum."

"UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİNDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

Genç futbolcu, geçen sene şampiyonlar liginde güzel maçlar geçirdiğini ifade ederek, "UEFA Şampiyonlar Liginde oynamak için sabırsızlanıyorum. Geçen sene de Bayern Münih ve Paris Saint Germain ile oynadık iki maçı da kaybetmiş olabiliriz ama iyi maçlardı. Takım adı veremem ama en büyük isteklerimden biri bir an önce şampiyonlar liginin başlaması" değerlendirmesini yaptı.