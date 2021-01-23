Henry Onyekuru İstanbul'a geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Henry Onyekuru İstanbul'a geldi

23.01.2021 09:47 | Son Güncelleme: 23.01.2021 09:50
Henry Onyekuru İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı eski futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığı eski futbolcusu Henry Onyekuru, İstanbul'a geldi.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce 2 farklı dönemde 1,5 sezon formasını giyen 23 yaşındaki Nijeryalı oyuncuyu yeniden kiralamak için kulübü Monaco ile görüşmelere başladı.

Sabah saatlerinde Fransa'nın başkenti Paris'ten İstanbul Havalimanı'na gelen Onyekuru'yu Galatasaray Kulübü temsilcileri karşıladı. Burada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Onyekuru, yorucu bir seyahat geçirdiğini belirterek, yeniden İstanbul'da olduğu için mutlu olduğu söyledi.

Kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrılan genç oyuncu, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalayacak.

Henry Onyekuru, bu sezon Fransa Ligi'nde 4 maça çıktı. Toplamda 141 dakika süre alan Nijeryalı oyunu, gol sevinci yaşayamadı. Onyekuru, Galatasaray'da 1,5 sezonda 41 lig maçına çıktı ve 15 kez fileleri havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Yaşar Güler Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Gülben Ergen Aleyna Tilki Oktay Kaynarca Seren Serengil
Spor Arda Turan Erol Bulut Sergen Yalçın Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Tarım Ankara Saldırı Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Henry Onyekuru İstanbul'a geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 09:58:27. #1.16#
title