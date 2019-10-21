Henrique yine golünü attı

21.10.2019 09:15

İstikbal Mobilya Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique üçüncü golünü kaydetti.

İstikbal Mobilya Kayserispor'da Pedro Henrique Konzen Medina da Silva gollerine devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımın sezon başında kadrosuna kattığı başarılı futbolcu ligde geride kalan 8.hafta sonunda 3.golünü attı. Kasımpaşa maçının 56.dakikasında fileleri havalandıran Pedro Henrique daha önce Galatasaray ve Denizlispor maçlarında gol atmıştı.

(İHA)

Kaynak: İHA